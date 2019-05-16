В Минюсте заявили, что высокие гонорары не повод обвинять адвокатов в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Заместитель министра юстиции РФ Денис Новак считает тревожным вызовом возбуждение уголовных дел в отношении юристов, которые получают высокие гонорары за услуги, в том числе от компаний с госучастием. Об этом он заявил на сессии "In-house и консультант: вместе весело шагать" с участием корпоративных юристов на Петербургском международном юридическом форуме.

По его мнению, высокие гонорары не должны становиться поводом для возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов и юристов по статье "Мошенничество" УК РФ.

"Появляются попытки (следствия) вмешаться в гражданско-правовые договорные отношения по поводу оказания юридических услуг <...> Иногда [попытки] поставить под сомнение саму потребность и само право на обращение за квалифицированной юридической помощью к стороннему консультанту или адвокату", - признал Новак. "На мой взгляд, это тревожный вызов, который перед нами стоит, и нам надо объединять усилия, чтобы этот процесс предотвратить. А примеры начинают часто возникать", - заметил он.

Новак считает, что причиной сомнения следствия в размерах гонораров является отсутствие на рынке юридических услуг четких правил, на которые бы ориентировались правоохранительные органы и суды. "Видимо, это является дополнительным провоцирующим фактором на подобные уродливые проявления заботы о тех или иных общественных интересах", - сказал он.

По его словам, проект, регулирующий рынок профессиональной юридической помощи в России, который собираются реализовать в ближайшее время, "направлен на то, чтобы создать надежный заслон от подобных сомнений в праве заключать соглашения об оказании квалифицированной юридической помощи на основе принципа свободы договора между тем, кому требуется такая помощь и тем, кто оказывает".

При этом Новак призвал профессиональные сообщества адвокатов и юрисконсультов, оказывающих услуги по договору, и корпоративных юристов стремиться к выработке профессиональных стандартов оказания услуг, поскольку, исходя из принципа независимости юристов, эти стандарты не должно устанавливать государство. При этом стандарты, в том числе и стоимость оказания юридических услуг корпоративных юристов должны коррелироваться со стандартами работы адвокатов и юрисконсультов.

По мнению Дениса Новака, есть и опасность картельного сговора в установлении цен на юридические услуги. В то же время он считает неправильным устанавливать как верхнюю планку гонораров, так и нижнюю, чтобы не возникало сомнений, что гонорар слишком высокий или слишком низкий и "ни под каким соусом никогда не ставилось под сомнение право на свободный выбор условий оказания квалифицированной юридической помощи".