Адвокат журналиста "Росбалта": разрешение на обыски получено путем фальсификации данных

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Постановление о проведении обысков в доме у журналиста "Росбалта" Александра Шварева в рамках уголовного дела о клевете в адрес Алишера Усманова основывалось на сфальсифицированных данных о имевшейся судимости у корреспондента. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шварева Владимир Жеребенков.

"Полицейские подали данные в суд, что Шварев родился в Костроме 22 января 1979 года и что он был судим за соучастие в грабеже в Костроме в 1995 году, то есть сделали его судимым. Хотя он родился в Москве 13 августа 1976 года, а полицейские предоставили данные его полного тезки. Данная информация была предоставлена простым оперативным сотрудником. Никакого запроса в соответствующие органы никто не делал, никаких справок на этот счет не получал", - сказал Жеребенков, отметив, что, скорее всего, это упростило процедуру получения разрешения на проведение обыска у журналиста дома.

По данным правоохранительных органов, обыски в информационном агентстве "Росбалт" в Москве проводились в середине апреля в рамках уголовного дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова, которое связано с одной из публикаций агентства. Адвокат "Росбалта" Дмитрий Фирсов рассказал ТАСС, что дело возбуждено по ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). 18 апреля оперативники в рамках данного уголовного дела провели обыски по месту жительства Шварева.