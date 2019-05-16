{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Баннер "Извинись за Екб" вывесили у резиденции Патриарха Кирилла в Москве

После инцидента Московская патриархия подала заявление в полицию

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московская патриархия подала заявление в полицию после того, как в четверг у резиденции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве в Чистом переулке был вывешен баннер "Извинись за Екб". Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков.

На эту тему
История Екатерининского собора в Екатеринбурге

"[Акция длилась] довольно непродолжительное время, около 16:00 это все произошло <...> Составлено заявление в правоохранительные органы, которые должны разобраться <...> Они [участники акции] эту акцию устроили, сняли на какую-то камеру и довольно быстро оттуда уехали", - сказал он.

Комментарием ГУ МВД по Москве ТАСС не располагает.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и при соблюдении всех необходимых процедур. Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Теги
РоссияСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Северный Кавказ
ГЭС мощностью около 50 МВт построят в Карачаево-Черкесии
Объект будет возводить компания "Русгидро"
Читать полностью