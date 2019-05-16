Стоимость второго корпуса перинатального центра в Астрахани оценивается в 1,2 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Астраханская область получит на строительство второго корпуса перинатального центра 325 млн рублей из федерального бюджета, общая стоимость объекта оценивается в 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Сергей Морозов в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности регионального правительства перед депутатами областной думы.

"По поручению президента России в ближайшее время будет начато строительство второго корпуса областного перинатального центра на 233 койки. В этом году из федерального бюджета региону будет выделено 325 млн рублей, а общая стоимость этого объекта составит около 1,2 млрд рублей", - сказал Морозов.

Он отметил, что в этом году будет построено и отремонтировано 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), три амбулатории, три участковых больницы, две поликлиники в районах. Также запланирована закупка более 500 единиц медоборудования на сумму порядка 1 млрд рублей.

"А в 2020 году планируется строительство и оснащение современным оборудованием хирургического корпуса областной детской клинической больницы на сумму 3,3 млрд рублей. Также регион получит от Минздрава РФ около 1,2 млрд рублей на строительство современного диагностического корпуса для выявления онкозаболеваний", - добавил Морозов.

Современный перинатальный центр создается на базе Александро-Мариинской областной клинической больницы. Сейчас в больнице уже есть отделения новорожденных, детской реанимации, патологии новорожденных и недоношенных детей. По данным пресс-службы министерства здравоохранения области, в регионе в год рождается порядка 400 недоношенных малышей, из них более 100 - глубоко недоношенные.