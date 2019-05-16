Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма Вооруженных сил

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан был указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Московской патриархии.

"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла… епископ Клинский Стефан, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, назначен настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Главный храм Вооруженных сил РФ, возводимый на пожертвования, будет открыт к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в 2020 году в парке "Патриот" в Кубинке. Викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Стефан был наречен во епископа 20 апреля 2019 года. Он занимает должность председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами с 16 апреля 2016 года.