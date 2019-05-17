Роскачество подготовило рекомендации по выбору солнцезащитного крема

При выборе солнцезащитного средства с SPF (Sun Protection Factor, солнцезащитный фактор) нужно учитывать свой тип кожи и регион, в котором планируется пребывание на солнце. Об этом в пятницу сообщает Роскачество.

Как пояснили в ведомстве, чтобы определить свой тип кожи, покупателю такого средства нужно знать, насколько быстро он загорает. В частности, кельтский тип (очень светлый) обгорает в среднем за 20 минут, светлокожий европейский - за 30, темнокожий европейский - за 40, южноевропейский - за 50, азиатский - за 60 и африканский - за 70 минут.

"Цифры после аббревиатуры SPF указывают, во сколько раз дольше вы можете находиться на солнце в полной безопасности, чем обычно (например, SPF 10 - в 10 раз)", - цитирует Роскачество эксперта бьюти-индустрии Екатерину Зайнутдинову. Например, если человек обгорает за 30 минут, нужно умножить это число на цифру после аббревиатуры SPF, чтобы получить то количество времени, которое можно находиться на солнце при использовании солнцезащитного средства. Таким образом, крем с SPF 15 для человека с этим типом кожи дает защиту на 7 часов 30 минут. При этом детям в любом случае рекомендовано использовать кремы с SPF 50.

Выбирая солнцезащитное средство, также нужно иметь в виду регион, в котором его будут использовать. Как считают специалисты Роскачества, для утра в Москве достаточно SPF 4-10, при этом в Турции с утра палит солнце и лучше использовать крем с SPF не менее 20-30.

Зайнутдинова также рассказала о правилах использования средств с SPF. В частности, следует помнить, что они рассчитаны на определенное время. Например, при купании в морской воде крем необходимо заново наносить каждые два-три часа, в особенности на наиболее уязвимые для солнца участки - руки, плечи, лицо. "Важно знать, что средство нужно наносить за 30 минут до выхода на солнце, то есть дома, а не на пляже, как многие любят", - подчеркнула Зайнутдинова.

После применения средства с SPF очищать кожу лучше всего мылом или гелем для душа, а не просто водой. Потом следует нанести средство после загара или увлажняющий крем.