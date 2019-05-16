Завод "Нерпа" планирует участвовать в проекте Еврокомиссии по утилизации АПЛ в Арктике

МУРМАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Судоремонтный завод "Нерпа", филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка", расположенный в городе Снежногорске Мурманской области, намерен участвовать в проекте Еврокомиссии по подъему и утилизации затопленных ядерных объектов в северных морях. Об этом сообщил ТАСС в четверг главный инженер завода Георгий Нейман.

Ранее представители "Росатома" в 2011 году заявляли о необходимости подъема, возможно, с международным участием, атомных подлодок К-27 и К-159, затопленных и затонувших в Карском и Баренцевом морях. На данный момент проект прорабатывает рабочая группа Еврокомиссии.

"Завод "Нерпа" готов участвовать в проекте, если он пойдет. В настоящее время проводятся исследования, которые выполняет рабочая группа Еврокомиссии. В состав группы входят представители стран-доноров Европейского банка, которые участвовали в финансировании работ по ликвидации ядерного наследия Советского Союза - Франция, Италия, Германия и другие. Рабочей группе поручено оценить техническую возможность и ориентировочные затраты, внутри рабочей группы есть распределение, например, Франция прорабатывает вопрос подъема судов, Италия - вопросы выгрузки и вывоза ядерного топлива, Германия - вопросы утилизации поднятых объектов", - рассказал ТАСС главный инженер завода.

По его словам, отчет рабочей группы подготовлен, представлен и находится на рассмотрении Еврокомиссии. Непосредственно в "Нерпу" обращались представители Германии, которые в сотрудничестве с заводом участвовали в реализации масштабного международного проекта по утилизации атомных судов и блоков реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок.

"Представители Германии обратились к нам с просьбой оценить нашу заинтересованность участия в проекте, поскольку наше предприятие имеет инфраструктуру, необходимую для утилизации таких объектов. Мы ответили, что если проект будет запущен, то мы готовы в нем участвовать, и свои предложения представили", - добавил главный инженер.

Речь идет о подъеме, в частности, подводных лодок К-27 и К-159. Тема подъема подводной лодки К-27, затопленной в 1980-х годах в Карском море, неоднократно поднималась российскими и зарубежными учеными. Специалисты отмечали, что лодка очень хорошо законсервирована, загрязнения окружающей среды нет, но, учитывая небольшую глубину в 33 м, целесообразно планировать ее подъем. Это же касается и АПЛ К-159, затонувшей 30 августа 2003 года на выходе из Кольского залива.