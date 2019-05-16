Житель Коми по ошибке забрал из детсада чужого ребенка

СЫКТЫВКАР, 16 мая. /ТАСС/. Житель Республики Коми по ошибке забрал из детского сада чужого шестилетнего ребенка. Инцидент, о котором стало известно в четверг, произошел 8 мая в поселке Жешарт Усть-Вымского района, сообщили ТАСС в районном отделе МВД.

"Такой случай у нас был, проверку мы проводили. Мужчина пришел в детский сад, в группе никого не было, он вышел на детскую площадку, где оставалась одна девочка. Мужчина задумался, особо не смотрел, забрал эту девочку и повел ее домой, по пути не разговаривали. Уже подходя к дому, девочка сказала, что она живет не здесь. Мужчина понял, что забрал чужого ребенка, и тут же отвел ее обратно в детский сад", - рассказал собеседник агентства.

Выяснилось, что вечером в детском саду с детьми оставалась преподаватель изобразительного искусства, которая не очень хорошо знала родителей в лицо. Отправиться на поиски мужчины с чужим ребенком не успели, он вернул девочку спустя 10 минут. В это время в детсад как раз пришла ее мать, а дочь мужчины успела забрать ранее бабушка.

"Мужчина был трезв. Он пояснил, что девочки очень похожи, обе худенькие, а он особо не смотрел, так и получилось", - добавили в районном отделе полиции.