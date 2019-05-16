ГЭС мощностью около 50 МВт построят в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 16 мая. /ТАСС/. Красногорская малая гидроэлектростанция мощностью около 50 МВт будет построена в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), сообщает в среду пресс-служба главы и правительства региона.

"Проговорили детали начала строительства нового гидротехнического объекта - Красногорской малой ГЭС суммарной мощностью около 50 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи главы КЧР Рашида Темрезова с заместителем генерального директора ПАО "Русгидро" Николаем Карпухиным.

Компания "Русгидро" в последние годы ведет активную инвестиционную деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики. На сегодняшний день строится Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция мощностью 5,6 МВт. Также на территории республики находится единственная Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - уникальный для России гидроэнергетический объект, совмещающий в одном комплексе сооружений ГЭС и ГАЭС.