Жителей Екатеринбурга вновь спросят о строительстве собора

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Ситуация вокруг строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге потребовала внимания главы государства: в четверг Владимир Путин предложил провести опрос и решить проблему в интересах людей. В Русской православной церкви (РПЦ) полагают, что епархия имеет все основания для возведения храма, Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) готов опросить горожан в ближайшее время. С 13 мая каждый вечер в городе проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма святой Екатерины. Протесты начались после того, как в сквере на набережной реки Исеть появился забор и начались работы по подготовке к возведению храма. Решение о строительстве не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения 3 тыс. жителей города и соблюдением всех необходимых процедур, однако вызвало недовольство некоторых горожан. Основным лозунгом стал: "Мы - за сквер". Всего в ходе протестов, по данным ГУ МВД России по Свердловской области, были задержаны 96 человек. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 из них на срок от двух до десяти суток. Санкции в отношении остальных задержанных суды рассмотрят позже. Все задержанные - на свободе, в отношении них составлены протоколы и взята подписка о явке в суды. Учесть мнение каждого Президент России на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" в Сочи предложил провести новый опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов. "Все имеют право на собственное мнение, и, если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть", - подчеркнул Путин.

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Он отметил, что имеет в виду мнение именно местных жителей, а не "записных активистов, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить". По словам главы государства, мнение и интересы меньшинства также должны быть учтены - речь может идти о том, чтобы вместо прежних деревьев инвесторы обеспечили посадку новых в другом месте, а также создание нового сквера. "Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться, - заявил он. - А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим - найти оптимальное для проживающих там людей решение". Официальная позиция церкви Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что в ходе ранее проведенного опроса большинство горожан поддержали строительство. "Опрос жителей города проводился: более 3 тыс. голосов было "за", около 200 - "против". Екатеринбургская епархия постоянно общается с людьми, эти три последних дня священники находятся в парке, беседуют с пришедшими. Если в результате диалога придут к выводу о необходимости повторного опроса, - почему нет", - сказал он ТАСС. В свою очередь пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сказал ТАСС, что местная епархия имеет законное право возвести собор на выбранном месте. "Мы очень надеемся на то, что этот конфликт будет разрешен в мирном ключе с учетом того очевидного факта, что епархия имеет все законные основания для строительства храма", - сказал он. По словам Волкова, предстоятель РПЦ следит за развитием событий и призвал стороны не поддаваться на провокации. "При любом отношении людей к вопросу возведения храма нужно сохранять выражение своего несогласия в правовом поле и не поддаваться на действия провокаторов, которых среди противников строительства, к сожалению, достаточно", - добавил он. Искусственный конфликт В основе конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге лежат абсолютно ложные заявления, сказал ТАСС председатель информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма святой мученицы Татианы при Московском госуниверситете им. Ломоносова (МГУ) протоиерей Владимир Вигилянский.

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