В "Аэрофлоте" заявили, что их пилоты отрабатывают управление самолетом в ручном режиме

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пилоты "Аэрофлота" постоянно отрабатывают навыки управления самолетом в ручном режиме, тренировки проходят каждые полгода. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе авиакомпании.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"По регламенту Аэрофлота все пилоты компании регулярно тренируются и проходят очень серьезную проверку навыков техники пилотирования на современном полнопилотажном тренажере, который позволяет отрабатывать технологию действий экипажа в штатных, сложных и аварийных ситуациях в режиме реального времени, - рассказали в "Аэрофлоте". - Тренировки проводятся каждые полгода. В программу тренировок включены обязательные отработки действий при отказах и неисправностях, в результате которых самолет переходит в режим Direct Mode".

"Таким образом пилоты постоянно поддерживают и совершенствуют навыки по управлению воздушным судном в ручном режиме", - подчеркнули в пресс-службе перевозчика, отметив, что средний налет у командиров воздушных судов составляет более 2000 часов на самолете SSJ 100, максимальный налет - 3500 часов.

Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево рассматривает среди версий недостаточную подготовку пилотов к управлению в ручном режиме.

"Подготовка пилотов SSJ 100 Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова включала регулярную отработку полетов в ручном режиме", - проинформировали в "Аэрофлоте".

Там также рассказали, что все посадки самолета с 2011 до середины 2018 года выполнялись в ручном режиме, но с работающей автоматикой, так как допуск к осуществлению автоматических посадок на SSJ 100 был получен только в прошлом году. "Но и после получения данного допуска подавляющее большинство посадок по-прежнему выполняется в ручном режиме", - отметили в компании.