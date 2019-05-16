В Новоульяновске после вспышки инфекции проведут дополнительные исследования воды

УЛЬЯНОВСК, 16 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области направило предписания о назначении дополнительных исследований воды в городе Новоульяновске в связи со вспышкой инфекции. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора управления Диляра Хакимова.

По данным Минздрава региона, 26 человек, в том числе 23 ребенка, попали с признаками кишечной инфекции в Новоульяновскую городскую больницу. Состояние заболевших разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой. По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, все обратившиеся связывают заболевание с употреблением сырой воды.

"Мы дали предписания водоканалу о том, чтобы дополнительно исследовать воду. Будет также организовано наблюдение за контактными с заболевшими лицами, потому что все дети проживают по разным адресам", - сказала Хакимова, уточнив, что ведомство занимается оформлением необходимых документов, взяты пробы для определения причины заболевания.

Ранее Хакимова сообщила ТАСС, что одна из предварительных причин вспышки инфекции в Новоульяновске - ремонтные работы на водопроводе.