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В Новоульяновске после вспышки инфекции проведут дополнительные исследования воды

Причиной заболевания могли стать ремонтные работы на водопроводе

УЛЬЯНОВСК, 16 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области направило предписания о назначении дополнительных исследований воды в городе Новоульяновске в связи со вспышкой инфекции. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора управления Диляра Хакимова.

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По данным Минздрава региона, 26 человек, в том числе 23 ребенка, попали с признаками кишечной инфекции в Новоульяновскую городскую больницу. Состояние заболевших разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой. По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, все обратившиеся связывают заболевание с употреблением сырой воды.

"Мы дали предписания водоканалу о том, чтобы дополнительно исследовать воду. Будет также организовано наблюдение за контактными с заболевшими лицами, потому что все дети проживают по разным адресам", - сказала Хакимова, уточнив, что ведомство занимается оформлением необходимых документов, взяты пробы для определения причины заболевания.

Ранее Хакимова сообщила ТАСС, что одна из предварительных причин вспышки инфекции в Новоульяновске - ремонтные работы на водопроводе.

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