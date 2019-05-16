Участников акции протеста против храма в Екатеринбурге привлекут к подготовке опроса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в подготовке социологического опроса по вопросу строительства храма святой Екатерины примут участие те, кто выходит на несанкционированные акции за сохранение сквера в центре города.

"Вести дискуссию в толпе невозможно, поэтому мы договорились, что есть ответственный, который отберет 30 представителей, и мы с ними в субботу обговорим наши дальнейшие действия", - сказал мэр сказал во время общения с участниками акций.

Ранее сообщалось, что строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено на время опроса горожан, о необходимости провести который заявил президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Опрос, по словам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней.

С 13 мая каждый вечер в городе проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма святой Екатерины. Протесты начались после того, как в сквере на набережной реки Исеть появился забор и начались работы по подготовке к возведению храма. Решение о строительстве не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения 3 тыс. жителей города и соблюдением всех необходимых процедур, однако вызвало недовольство некоторых горожан. Основным лозунгом стал: "Мы - за сквер".

Всего в ходе протестов, по данным ГУ МВД России по Свердловской области, были задержаны 96 человек. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 из них на срок от двух до десяти суток. Санкции в отношении остальных задержанных суды рассмотрят позже. Все задержанные - на свободе, в отношении них составлены протоколы и взята подписка о явке в суды.

В четверг к участникам акций вышли представители власти - мэр Александр Высокинский, депутат Госдумы Андрей Альшевских, представили гордумы, а также экс-глава города Евгений Ройзман.