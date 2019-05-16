Рослесхоз: оперативность тушения лесных пожаров достигла лучших за пять лет показателей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Оперативность тушения лесных пожаров в России достигла наилучшего результата впервые за пять лет, более 77% лесных пожаров ликвидировано в первые сутки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Рослесхоза.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в Twitter о проблемах в борьбе с лесными пожарами в РФ. Он назвал ситуацию "критической", отметив, что "каждый год в России горят миллионы гектаров леса, но системные проблемы решаются слишком медленно, это не только экономический ущерб, это угроза жизни тысяч людей и путь к экологической катастрофе".

"С начала пожароопасного сезона 2018 года на землях лесного фонда возникло 9,9 тыс. лесных пожаров на площади 3,3 млн. га. Впервые за пять лет достигнут наилучший результат оперативности тушения. В первые сутки ликвидировано 77,4% лесных пожаров", - говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.

В Рослесхозе уточнили, что "лесопожарный сезон 2019 года начался с опережением показателей прошлого года" - первый лесной пожар возник 4 января в Приморском крае на землях лесного фонда на территории Сергеевского лесничества.

"В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" на 2019 год предусмотрено 3,5 млрд рублей на закупку 1074 единиц лесопожарной техники, - добавили в пресс-службе. - Все лимиты на приобретение техники в полном объеме доведены 26 февраля 2019 года. В настоящее время закуплено порядка 100 единиц лесопожарной техники".

Кроме того, "в 2019 году на охрану лесов от пожаров предусмотрено 5,9 млрд рублей, в том числе на тушение лесных пожаров - 1,2 млрд рублей". Сводными планами тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение 184,1 тыс. человек и 68,1 тыс. техники. Также, по данным Рослесхоза, "еженедельно проводятся заседание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, в ежедневном режиме работает оперативный штаб Федерального агентства лесного хозяйства по охране лесов от пожаров".

В свою очередь, в пресс-службе Минприроды ТАСС заявили, что "пожары в лесах и просто природные пожары - это разные пожары" . "И в лесах у нас в три раза меньше потерь в этом году. А критика - про все пожары", - сказал представитель пресс-службы министерства.