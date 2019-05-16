Власти Рязани сообщили о наличии площадки, на отсутствие которой жаловались Путину

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Игровая площадка в Рязани за 4,9 млн рублей, об отсутствии которой рассказали президенту, сейчас установлена в городском Лесопарке. Исключения составили два игровых комплекса, которые решили перенести на другие общественные территории города, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэрии.

В четверг на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае, произошедшем в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы было выделено 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство площадки.

"Все оборудование было установлено на территории рязанского Лесопарка еще в октябре прошлого года, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов. Исключение составил детский комплекс "Космос", который был установлен на площади Соборной. Канатная конструкция "Трио" была демонтирована для того, чтобы установить ее на пляже реки Старица в срок до 1 июня 2019 года. Демонтированная конструкция находится в наличии на территории МАУК "Лесопарк", - сказали в пресс-службе.

В региональном отделении ОНФ ТАСС подтвердили информацию о наличии большей части игровых элементов на детской площадке Лесопарка. "Да, основная часть оборудования была смонтирована осенью. Мы буквально вчера выезжали на место, обнаружили там "канатку", ее собрали, видимо, совсем недавно, может, в апреле, но написали, что данное оборудование не считается установленным, огородили ее. Беда в том, что по документам там все было установлено еще 22 июня прошлого года, а по факту это совсем не так", - сказал глава регионального ОНФ Евгений Зызин.

По данным прокуратуры Рязанской области, у надзорного органа действительно были определенные претензии к администрации города по поводу расходования денежных средств, направленных на закупку оборудования в рамках программы "Доступная среда". Однако все нарушения сразу же были устранены.