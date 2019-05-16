Эксперты: взаимодействие гражданского общества и власти обеспечит развитие регионов

ПЯТИГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Достижение высокого уровня жизни населения, развития регионов РФ и укрепление позиций страны без участия общественности невозможно, считают участники международного форума "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество", который проходит в Пятигорске.

Активное участие гражданского общества в социально-экономическом развитии субъектов РФ позволит повысить эффективность реализации нацпроектов и наладить взаимодействие с властью. При этом, по мнению ряда экспертов, немаловажным элементом успешного взаимодействия является уровень подготовки управленческих кадров в стране, и, в частности, в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

"Нам, управленцам, надо научиться разговаривать с гражданским обществом и понимать, что любое наше действие направленно на достижение улучшения жизни конкретных людей. Этому надо учиться", - сказал проректор РАНХиГС при президенте РФ Дмитрий Буташин.

Вовлечение общества в разработку проектов

Вместе с тем, Буташин считает, что действия властей должны быть направлены на то, чтобы граждане участвовали в процессе развития территории. "Тогда значительно эффективнее пойдут все проекты развития, и реализация национальных проектов будет более успешна", - пояснил он.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев также подчеркнул необходимость выстраивания диалога между публичной властью и гражданским обществом, особенно в регионах СКФО. Он отметил, что необходимы элементы общественного управления.

"У нас есть во многих актах, законах институт общественного обсуждения. Он почти не работает, потому что чаще всего это обсуждение сводится к одобрению уже заранее принятого решения чиновниками. Мы считаем, что надо создавать рабочие группы [из представителей общественности], которые бы занимались проектами на самых ранних этапах, на тех этапах, когда только начинается проектирование того или иного объекта. Так делается во многих странах", - пояснил он.

Совместная проработка общественностью и чиновниками спорных вопросов повысит уровень доверия между обществом и властью, добавил он. "А с другой стороны, ответственность у общественности возникает. Нужен законопроект, который бы [позволил] дальше развивать тему общественных слушаний. И мы сейчас над этим работаем", - заключил он.

По мнению директора Северо-Кавказского института РАНХиГС Азамата Тлисова, была проанализирована готовность регионов к реализации нацпроектов, и для того, чтобы это не превратилась в простое осваивание бюджета, а стало важным инструментом для улучшения жизни граждан, необходима совместная работа власти и гражданского общества. "В этой совместной работе нам необходимо на старте проектов договориться всем, чтобы у всех было понимание, что нам необходимо делать, в какой части наши общественники могут подключиться для того, чтобы эти результаты в те сроки, которые поставлены, нам удалось достичь", - сказал он.

Диалог между властью и обществом наиболее востребован и актуален именно на Северном Кавказе, считает заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Сергей Стариков. Он добавил, что "ряд функций, которые должна выполнять публичная власть, можно делегировать на общественный уровень". "И общественный уровень может вырабатывать интересные решения, подходы. И если проработки сделаны грамотно, почему бы не взять их на вооружение", - сказал Стариков.

Развитие Северного Кавказа

В первый день форума эксперты также обсудили вопросы развития Северного Кавказа.

Директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа Сослан Абисалов уверен, что в регионах СКФО необходимо повышать качество жизни людей на селе и развивать реальный сектор экономики во избежание оттока населения. По его словам, на Северном Кавказе самая высокая по стране доля населения, проживающего в сельской местности. А ежегодно из-за безработицы из округа уезжают порядка 25 тыс. человек.

Глава Невиномысска Ставропольского края Михаил Миненков также отметил высокий уровень миграции. По его данным, за последние 10 лет отток населения из города составил 20 тыс. человек. "Провели социологические исследования, почему народ уехал, основная проблема - вопросы экологии", - отметил он.

Как считает Тлисов, в регионах СКФО нужно решать задачи привлечения инвестиций и человеческого капитала. Также он подчеркнул, что в СКФО благоприятные климатические условия и удобная транспортная логистика.

Форум организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. ТАСС выступает информационным партнером форума.