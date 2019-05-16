СК начал проверку после жалобы Путину на компанию по ремонту лифтов в Пензе

ПЕНЗА, 16 мая. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Пензенской области организовало проверку после жалобы журналистки президенту РФ Владимиру Путину на компанию, которая на семь месяцев затянула замену лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы. Об этом в четверг сообщается на сайте управления.

В ходе встречи журналистов с Путиным на медиафоруме ОНФ в Сочи корреспондент пензенского телеканала "Экспресс" Анжелика Пальцева сообщила, что супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны семь месяцев не могла без посторонней помощи выйти из своей квартиры. Она объяснила это тем, что петербургская компания, выигравшая торги по замене лифтов в многоквартирном доме, где живут пенсионеры, затянула проведение работ. Согласно данным, размещенным на сайте регионального фонда капремонта, договор на замену лифтов был заключен с петербургской компанией "СПб-Лифт".

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области незамедлительно организовано проведение проверки по данному факту по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - отмечается в сообщении.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц регионального фонда капремонта, которые отвечают за обеспечение организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что компания "СПб-Лифт" была оштрафована на 4 млн рублей за нарушение сроков исполнения контракта.