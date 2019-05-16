Беглов пообещал объявить международный конкурс на освоение арт-парка в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Концепция создания арт-парка на набережной Малой Невы в центре Санкт-Петербурга будет определена в результате международного конкурса, который будет объявлен в ближайшее время, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" в четверг.

"Мы говорили о том, что нужно провести слушания, какое наполнение будет на этом объекте, и как будет назван этот арт-парк. Горожане сказали: а почему только наши местные должны принимать решение, давайте устроим международный конкурс. Я думаю, это абсолютно справедливое мнение горожан, и нужно сделать действительно международный конкурс об освоении этого пространства. Этот конкурс будет объявлен в ближайшее время", - сказал Беглов.

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Речь идет об участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостом и продолжится до Петропавловской крепости. Общая площадь парковой зоны составит около 6 гектаров. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.