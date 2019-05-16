Счетная палата займется повышением качества питания в кремлевских и думских столовых

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата намерена составить рекомендацию по повышению качества питания, предоставляемого предприятиями Управления делами президента России. Об этом говорится в докладе "Основные направления деятельности Счетной палаты на 2019-2021 годы", опубликованном на сайте контрольного ведомства.

"Результатами реализации основного направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности в области расходов федерального бюджета на общегосударственные вопросы... в трехлетнем периоде будут являться... выработка рекомендаций по повышению качества услуг сферы общественного питания Управления делами президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Управделами президента обеспечивает деятельность главы государства и председателя правительства, администрации президента, Совета Федерации и Госдумы, других высших федеральных органов власти. В Управделами входят медицинские учреждения, санатории и дома отдыха, объекты культуры, агропромышленные предприятия.