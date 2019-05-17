ВЦИОМ: каждый шестой россиянин планирует принять участие в акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 16% опрошенных россиян собираются принять участие в акции "Ночь музеев", которая пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Об этом говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 9% опрошенных, еще 7% собираются принять участие в "Ночи музеев" уже не в первый раз", - говорится в исследовании.

Большая часть опрошенных выразила желание посетить художественные (48%), краеведческие (46%) и исторические (44%) музеи. По данным опроса, известность акции возросла. 36% респондентов не знали о существовании акции, тогда как доля таких в 2012 году составила 56%.

Порядка 40% тех, кто не знал о проведении акции, изъявили желание принять в ней участие, при этом доли 18-24-летних и 25-34-летних россиян, ответивших соответствующе, составили по 46%. Почти три четверти (74%) опрошенных считают, что акция повышает интерес населения к музеям.

Причинами отказа от участия в "Ночи музеев" 29% россиян назвали нехватку свободного времени, а 28% - отсутствие мероприятия в месте проживания. Первый фактор отметили в основном молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (69%) и жители городов-миллионников (38%). Около 38% респондентов, жалующихся на второй фактор, - это люди в возрасте от 60 лет и старше, 66% - жители сел. Четверть россиян (25%), ответивших, что они не будут принимать участие в акции, сказали, что предпочитают посещать музеи не ночью, а днем.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 мая, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Об акции

"Ночь музеев" - международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы.

Россия присоединилась к акции в апреле 2002 года, в 2015 году она получила федеральный статус и стала проводиться при поддержке Минкультуры. Традиционно мероприятие проходит в третьи выходные мая.

В этом году "Ночь музеев" пройдет в России уже в 13-й раз, тема проекта - "Живи в музее".