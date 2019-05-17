В Приморье выданы первые сертификаты на жилье для детей-сирот

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Три первых сертификата на приобретения жилья для достигших совершеннолетия сирот выданы в Приморье, сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.

В декабре 2018 года Законодательное собрание Приморского края приняло поправки в региональный закон, позволяющие выдавать льготникам этой категории сертификаты на покупку жилья.

"Детям-сиротам вручили три первых сертификата на приобретение квартиры в рамках дополнительной меры соцподдержки данной категории граждан. Жилищные сертификаты вручают детям-сиротам старше 25 лет, в отношении которых вынесены судебные акты, и имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни", - говорится в сообщении.

Сертификаты используются как мера поддержки в дополнение к строительству жилья и приобретению его на вторичном рынке. По данным властей, в краевом бюджете предусмотрены средства на 130 сертификатов. Их получатели могут использовать документ для покупки любого жилья в Приморье, однако сумма сертификата зависит от места текущего проживания льготника и цен на недвижимость в этом населенном пункте.

Согласно сведениям властей, в очереди на получение положенного детям-сиротам по закону жилья в крае стоят более 7 тыс. человек. В этом году на обеспечение их жильем в бюджете Приморья заложено более 1,2 млрд рублей.

Муниципалитеты с начала года объявили 555 аукционов на покупку квартир для сирот на вторичном рынке, из которых состоялись 293. Активно проходит приемка квартир. Еще 65 госконтрактов на приобретение жилья заключено после аукционов, проведенных Департаментом земельных и имущественных отношений Приморья. Также достраиваются два дома для сирот в Лесозаводске на 90 квартир.