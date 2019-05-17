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Власти обеспечили новым жильем сахалинцев, лишившихся домов при пожаре в селе Красногорске

Решается вопрос о предоставлении погорельцам стройматериалов для восстановления уничтоженных хозяйственных построек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Жители села Красногорска Сахалинской области, где 3 мая пожар уничтожил восемь домов, получили новое жилье. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона.

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Произошедший в начале мая пожар оставил без крова в общей сложности 34 человека, в том числе четырех детей.

"По поручению врио губернатора [Валерия Лимаренко] новым жильем нам необходимо обеспечить 20 семей. Восемнадцати из них уже выданы квартиры", - привели в пресс-службе слова главы Томаринского района, где расположено село, Александра Кобелева.

Он пояснил, что еще одну женщину пока не могут найти, а еще один человек изъявил желание получить квартиру в доме, который будет построен в 2020 году.

По данным пресс-службы, сейчас решается вопрос с предоставлением погорельцам стройматериалов для восстановления уничтоженных хозяйственных построек, уже заключены договоры на установку окон в соседних со сгоревшими домах, на которые перекинулся огонь. До конца недели в Красногорске планируют расчистить место происшествия от остатков уничтоженных строений, уличное освещение и водоснабжение полностью восстановлены. Погорельцам продолжают передавать помощь - они получили уже около тонны вещей, обуви, бытовой химии и постельных принадлежностей.

С 6 мая пострадавшие от пожара начали получать единовременные выплаты: по 40 тыс. рублей из муниципального бюджета, еще по 10 тыс. - из регионального. Четырем жителям села, признанным малоимущими, выплатили еще по 50 тыс. рублей. Кроме того, каждый потерявший жилье получил 300 тыс. рублей из бюджета области.

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