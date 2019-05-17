Источник: служебную проверку назначили в отношении главы Минобразования Забайкалья

ЧИТА, 17 мая. /ТАСС/. Служебную проверку проведут в отношении главы Минобразования Забайкальского края Андрея Томских в связи с неэффективным расходованием средств, сообщил ТАСС источник во властных структурах регионах.

"Проверка [в отношении главы Минобразования Забайкальского края Андрея Томских] назначена в связи с выявленным неэффективным расходованием бюджетных средств в сфере образования и фактами неисполнения задач, поставленных руководством региона", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проверка стала следствием срыва сроков при строительстве в регионе новых школ, решения проблемы обеспечения учебных заведений теплыми санузлами, а также раздутости административных штатов в ряде общеобразовательных учреждений края.

Томских возглавил краевое Минобразования в 2016 году, после того как врио губернатора Забайкальского края стала Наталья Жданова. На данный момент он - один из четырех министров региона, которые сохранили свои посты после назначения в октябре 2018 года Александра Осипова врио главы Забайкалья.