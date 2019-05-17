Тигр похитил молодого быка в Хабаровском крае

ТАСС, 17 мая. Тигр похитил молодого быка в районе имени Лазо в Хабаровском крае, сообщил ТАСС в пятницу начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак.

"Хищник похитил молодого быка. Тигра отлавливать не планируется, потому что коровы паслись в лесу, а не в поселке. Тигр принял их за свою добычу и бычка этого уволок <...> Тигра ловить нет смысла, он дома", - сообщил Юрий Колпак.

Он добавил, что на место выехали ветеринары, которые подтвердили, что быка действительно похитил и убил тигр, также был проведен опрос соседей и хозяев. По словам собеседника, центр "Амурский тигр" намерен возместить хозяевам ущерб от действий хищника.

По данным телеканала "Губерния", хозяева похищенного быка - многодетная семья, которая переехала в поселок недавно.

Район имени Лазо находится в южной части Хабаровского края. Население района превышает 40 тыс. человек. Амурский тигр - редкий хищник, занесенный в международную Красную книгу. Обитает на юго-востоке России, в Хабаровском и Приморском краях.