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На Тайване разрешили однополые браки

Как передает AFP, в одобренном парламентом законе прописаны права однополых пар, включая возможность получения наследства

ТАСС, 17 мая. Законодательный юань (парламент) Тайваня одобрил закон, разрешающий однополые браки. Об этом в пятницу сообщает агентство AFP.

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Согласно новому закону, тайваньские однополые пары смогут подавать заявки на регистрацию в местном "реестре браков" и официально создавать семьи. В документе прописаны права однополых пар, включая право на наследство.

Закон соответствует решению высшей судебной инстанции Тайваня от 24 мая 2017 года о том, что запрет на однополые браки противоречит конституции.

В последние годы на Тайване развернулись острые дебаты по поводу возможности заключать однополые браки. Сторонники этой идеи в попытке отстоять свои интересы неоднократно подавали соответствующие иски в судебные инстанции. В поддержку нетрадиционных браков высказывалась и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, представляющая Демократическую прогрессивную партию.

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