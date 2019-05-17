Более 20 регионов России принимают участие в образовательном съезде в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Более 20 регионов РФ, представленных институтами развития образования, участвуют в образовательном съезде, который проходит в Дагестане с 15 по 17 мая. Об этом сообщил в пятницу Андрей Баранов - представитель корпорации "Российский учебник", которая выступила одним из организаторов съезда.

"В мероприятии принимают участие 26 регионов, среди которых Калининградская и Липецкая области, Красноярский край, Москва, Санкт-Петербург, Сахалин, Республика Хакасия и другие", - сказал он.

Трехдневное мероприятие включает в себя самые разные темы: участники делятся опытом реализации национального проекта "Образование", обсуждают возможности развития сельских и малокомплектных школ, полилингвальной культурно-образовательной среды и другое.

Как рассказал Баранов, такое мероприятие проводится один раз в год, их главным организатором выступает Национальная ассоциация организаций дополнительного профессионального педагогического образования. "В этом году встречу решено было провести в Дагестане, потому что Дагестанский институт при поддержке министерства образования региона выступил с такой инициативой, кроме того, республика интересна с точки зрения ее опыта инновационных практик в образовании", - отметил он.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты Российской академии наук и Российской академии образования проводят профессиональную экспертизу изданий и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.