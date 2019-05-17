{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Церемония прощания с Сергеем Доренко. Видеотрансляция

Журналист умер 9 мая в возрасте 59 лет

ТАСС/Ruptly

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко.

Журналист умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем мотоцикла, причиной его смерти стал разрыв аорты.

Доренко работал в программе "Время" и руководил дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы", с 2008 года по 2013 год был главным редактором и ведущим программы "Подъем" на "Русской службе новостей". В 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва", был ведущим программы "Подъем".

Новые сообщения ↑
Теги
Россия
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга сообщил, что провокации на незаконных акциях устраивали приезжие
По словам Александра Высокинского, решение о создании периметра безопасности было принято, когда выяснилось, что провокаторы не являются жителями города
Читать полностью