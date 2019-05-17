Церемония прощания с Сергеем Доренко. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко.

Журналист умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем мотоцикла, причиной его смерти стал разрыв аорты.

Доренко работал в программе "Время" и руководил дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы", с 2008 года по 2013 год был главным редактором и ведущим программы "Подъем" на "Русской службе новостей". В 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва", был ведущим программы "Подъем".