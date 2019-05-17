Фонд "ПосетиКавказ" планирует провести "Дни Северного Кавказа" за рубежом в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 17 мая. /ТАСС/. Фонд "ПосетиКавказ" ведет переговоры с Болгарией, Израилем, Турцией и ОАЭ о проведении фестиваля "Дни Северного Кавказа" в 2019 году в одной из этих стран. Об этом сообщил ТАСС гендиректор фонда Станислав Аристов в кулуарах международного форума "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество", который проходит в Пятигорске.

"Мы планируем провести фестиваль "Дни Северного Кавказа" за границей. Сейчас прорабатываем с Болгарий, ОАЭ, Турцией и Израилем. В рамках фестиваля предусмотрены встречи делегаций туроператоров, концерт с участием национальных творческих коллективов, выставка-продажа народных художественных промыслов и региональных продуктов", - рассказал Аристов.

По его словам, продвижение Северного Кавказа как единой туристской территории в России и за рубежом является одной из основных задач фонда. Для начала такой работы были выбраны страны, близкие в культурном, духовном и бытовом плане, пояснил он.

Фонд "ПосетиКавказ" был создан в 2013 году и занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов в регионе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, проводит медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала. С 2019 года ему переданы полномочия по поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма.

Форум "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество" организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. ТАСС выступает информационным партнером форума.