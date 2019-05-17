Сервис по созданию открыток с видами Москвы появился на сайте мэра столицы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Раздел, в котором можно подписать поздравительную открытку с видами Москвы, появился на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"Я открываю на своем сайте новый раздел - "Открытка из Москвы". С помощью размещенных в нем открыток с видами современной Москвы вы можете написать несколько добрых слов вашим родственникам, друзьям и просто знакомым", - написал мэр в сообщении на сайте.

Он уточнил, что подписанные открытки будут опубликованы на сайте, пользователи смогут отправить их адресатам с помощью социальных сетей. Собянин добавил, что в этом году на портале пользователями было создано более 400 поздравлений с Днем Победы для ветеранов.