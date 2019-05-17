Организаторов опроса жителей Екатеринбурга по храму выберут депутаты городской думы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Организацию, которая проведет опрос жителей Екатеринбурга по строительству храма в центре города, определят депутаты городской думы. Об этом сообщил в пятницу журналистам мэр города Александр Высокинский.

"Для ускорения процедуры организацию, которая будет проводить опрос, скорее всего, будет просто выбирать гордума", - сказал Выскоинский.

На данный момент не известны дата и форма проведения опроса горожан. "Сегодня мы работаем с профессиональными социологами, чтобы определить репрезентативность выборов и форму (улицы, интернет, телефоны)", - добавил Высокинский.

Ранее сообщалось, что строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено на время опроса горожан по теме строительства собора, его предложил провести президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Социологическое исследование, по словам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 30 участников акций.