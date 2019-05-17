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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Организаторов опроса жителей Екатеринбурга по храму выберут депутаты городской думы

Дата и форма проведения опроса пока не определены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Организацию, которая проведет опрос жителей Екатеринбурга по строительству храма в центре города, определят депутаты городской думы. Об этом сообщил в пятницу журналистам мэр города Александр Высокинский.

В соответствии с 22 статьей устава Екатеринбурга, решение о проведении опроса принимается депутатами гордумы.

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

"Для ускорения процедуры организацию, которая будет проводить опрос, скорее всего, будет просто выбирать гордума", - сказал Выскоинский.

На данный момент не известны дата и форма проведения опроса горожан. "Сегодня мы работаем с профессиональными социологами, чтобы определить репрезентативность выборов и форму (улицы, интернет, телефоны)", - добавил Высокинский.

Ранее сообщалось, что строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено на время опроса горожан по теме строительства собора, его предложил провести президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Социологическое исследование, по словам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 30 участников акций.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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