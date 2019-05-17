Мэрия Назрани раздала малоимущим 1,5 т заготовленного в рамадан жертвенного мяса

МАГАС, 17 мая. /ТАСС/. Мэрия самого крупного города в Ингушетии Назрани, провела в семи сельских поселениях Пригородного района Северной Осетии масштабную благотворительную акцию по раздаче 1,5 т мяса животных, которых традиционно приносят в жертву в священный для мусульман месяца поста. Об этом сообщил в пятницу ТАСС мэр города Алихан Тумгоев.

"Вся помощь была адресная, полторы тонны мяса были распределены между малоимущими семьями, проживающими в Пригородном районе - порядка 400 семей получили пакеты с мясом, которые развезли с утра по домам нуждающихся. Сотрудники мэрии побывали в семи населенных пунктах района: Дачное, Куртат, Донгарон, Карца, Чермен, Майское и Тарское", - сказал Тумгоев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, это не единственная акция, проведенная в месяц рамадан - также оказана адресная помощь больным людям, многодетным семьям и одиноким людям.

"Более 20 жителей Назрани получили материальную помощь от мэра на иногороднее лечение и приобретение дорогостоящих лекарств, трем многодетным семьям приобрели крупнорогатый скот молочной породы, остальным оказана помощь в приобретении необходимых строительных материалов", - уточнили в пресс-службе.

Священный для мусульман месяц рамадан посвящен ниспосланию Корана. В этот месяц верующие должны держать строгий пост в светлое время суток - воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2019 году рамадан начался 6 мая и завершится 6 июня, когда верующие широко отметят праздник разговения Ураза-байрам.

По канонам ислама, мясо жертвенного животного делится на три части: одна раздается бедным, вторая используется для угощения гостей, а третья остается хозяину.

В новость были внесены изменения (12:07 мск) - передается с исправлением в написании месяца в заголовке и по тексту.