В Москве простились с Сергеем Доренко

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотни людей в пятницу простились на Троекуровском кладбище с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, который умер в Москве 9 мая.

Доренко отличался собственным непримиримым стилем подачи информации и умел держать внимание аудитории как в телеэфире, так и на радио "Говорит Москва", которое возглавлял в последние годы. Он умер за рулем своего мотоцикла "Триумф" , причина - разрыв аорты. Первоначально назначенное на 12 мая прощание было перенесено из-за просьбы дочерей от первого брака провести дополнительную экспертизу, чтобы исключить версию отравления.

К Траурному залу люди стали стекаться с 10 утра, прощание началось ровно в 11:00 мск, собрались порядка 400-500 человек. Не все смогли попасть в зал и расслышать слова, которые в память об ушедшем муже, отце, коллеге говорили пришедшие.

Люди возлагали к гробу красные розы, на экране транслировались фотографии Доренко - из студии "Говорит Москва", кадры из путешествий, верхом на мотоцикле, снимки, сделанные в молодости. На прощании были установлены венки от президента РФ, Первого канала, аппарата правительства РФ, журналистов ТАСС, Союза журналистов России, правительства Москвы. Проводить Доренко в последний путь также приехали байкеры, они пожелали ему "мирных небесных дорог".

"Учитель для всех нас"

Соведущая Доренко Анастасия Оношко отметила, что считает Доренко своим учителем. "Мы его как учителя в классе слушали, а сейчас мы "выпущены из школы", детство кончилось и начинается взрослая жизнь", - сказала она.

По словам Оношко, коллективу потребовалось два дня, чтобы заново отстроить работу в эфире. "Сейчас все идет своим чередом, это же новостная радиостанция, новости - самое главное", - добавила она.

"Хотел завоевать любовь"

"Он хотел, чтобы его любили - любили его близкие, любили те, ради кого он работал", - сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Меньше всего я думал, что буду хоронить Сережу. Тысячи людей начинали улыбаться, слыша его голос утром", - отметил друг журналиста, режиссер Павел Лунгин.

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев назвал Доренко "самым ярким журналистом 1990-х, очень ярким телевизионным журналистом".

"Это было очень сложное и тяжелое время, время ломки всех устоев, традиций, стандартов, в том числе и в журналистике. Но он соответствовал этому времени и навсегда останется в памяти тех, кто его знал, любил или не соглашался, это уже не важно сейчас", - сказал он.

Энергия Доренко

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что Доренко сделал телевидение более эмоциональным и подвижным.

"Конечно, он сделал очень много нового на телевидении, оно перестало быть формальным, отстраненным, оно стало более эмоциональным, стало более подвижным", - сказал он.

"Он был разный, отношение к нему было самое разное, но при этом все понимали, что он очень сильный и талантливый журналист <...> Многих есть, кем заменить, а Доренко - некем", - заключил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

На церемонии также присутствовали родные Доренко: вдова Юлия, дочери Ксения и Екатерина, сын Прохор. Согласно воле журналиста, его тело будет кремировано. Часть праха он просил развеять в своем родном городе - Керчи.

В новость были внесены изменения (12:35 мск) - добавлена новая информация.