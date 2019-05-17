Мэр Екатеринбурга сообщил, что провокации на незаконных акциях устраивали приезжие

"Когда стало очевидно, <…> что это не горожане, было принято решение о создании периметра безопасности по всей территории", - сказал Высокинский.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Провокации на несанкционированных акциях протеста в Екатеринбурге рядом с местом строительства храма святой Екатерины организовали приезжие, сообщил в пятницу журналистам мэр Александр Высокинский.

Ранее сообщалось, что строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено на время опроса горожан. Его предложил провести президент России Владимир Путин на состоявшемся в четверг заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Соцопрос, по словам мэра, займет около 20 дней.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 30 участников акций.