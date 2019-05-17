Венедиктов попросил родных в случае его смерти не повторять историю с Доренко

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов попросил своих родных и близких не повторять ситуацию, аналогичную перенесу прощания с журналистом Сергеем Доренко из-за необходимости проведения повторных экспертиз. Об этом он сказал журналистам в ходе церемонии прощания с Доренко.

Прощание с Доренко, который умер в возрасте 59 лет из-за разрыва аорты, было перенесено по просьбе дочерей от первого брака, которые не исключали версии отравления и потребовали дополнительных экспертиз.

"Это был стресс у девочек, и думаю, что обвинять близких нельзя в том, что им чудится и кажется, что человек, который должен был долго жить, внезапно уходит. Всегда близким кажется, что это несправедливо, поэтому я отнесся с пониманием и сказал своим родственникам, чтобы они со мной такого не делали, если со мной случится то же самое", - сказал Венедиктов.

По его словам, известие о смерти Доренко стало неожиданным. "Когда я узнал о его смерти, я просто не поверил. Он был здоров, мы с ним общались и встречались. Последняя наша встреча была, когда мы встречались с президентом, 21 февраля, мы шутили и смеялись", - отметил главный редактор "Эха Москвы".

"Он был талантливый, тщеславный и веселый", - добавил Венедиктов.