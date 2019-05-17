Роструд: четверть россиян ожидают прибавку к зарплате в 1,5 раза при смене работы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Каждый четвертый опрошенный при смене работы рассчитывает на увеличение зарплаты в 1,5 раза, примерно столько же россиян ожидают рост оклада примерно наполовину, сообщила в пятницу пресс-служба Роструда.

"При переходе на новое место работы 33% участников опроса ожидают увеличения дохода примерно на треть, 26% респондентов отметили, что рассчитывают на рост заработной платы не менее чем в 1,5 раза, а 24% сообщили, что их устроит прибавка к зарплате до 50%", - говорится в сообщении.

В ходе опроса выяснилось, что 73% респондентов готовы сменить место работы. В качестве причины перехода на другую работу 51% опрошенных отметили увеличение заработной платы, 18% - дальнейшее профессиональное развитие. Тех, кто ищет новые знакомства и не любит засиживаться на одном месте, среди опрошенных - чуть более 1%, добавили в надзорном ведомстве.

Также порядка 44% опрошенных заявили, что главным фактором, который влияет на решение о переезде в другой регион страны, является зарплата и карьерный рост. "Для 44% опрошенных главным фактором, который может повлиять на решение о переезде, является зарплата и карьерный рост, 23% опрошенных обращают внимание на перспективы для членов семьи, в том числе на перспективу образования детей", - сообщили в пресс-службе Роструда.

Отмечается, что для 17% респондентов на первом месте при принятии таких решений стоит возможность улучшить жилищные условия, для 10% - экологическая составляющая региона. Порядка 30% респондентов, имеющих опыт такого переезда, рассказали социологам, что условия на новом месте жительства полностью совпали с их ожиданиями или даже превзошли их. Около 27% респондентов отметили, что условия после переезда оказались хуже, чем они ожидали. Порядка 43% опрошенных отметили, что никогда не переезжали.

Опрос был проведен в апреле на портале Роструда "Работа в России". В нем приняли участие более 25 тыс. пользователей.