"Одноклассники" покажут трансляцию "Ночи музеев"

"Одноклассники" покажут онлайн-трансляции акции "Ночь музеев", которая пройдет с 18 на 19 мая. Об этом соцсеть сообщила в своем блоге .

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В частности, будет транслироваться происходящее в Эрмитаже, Русском музее, Музее театрального и музыкального искусства, Государственном музее политической истории России, Музее современного искусства "Гараж", Музее русского импрессионизма, Российском национальном музее музыки, Екатеринбургском музее изобразительных искусств и других. Всего в "Одноклассниках" можно будет увидеть, как проходит акция в около 20 музеях Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

Все трансляции будут доступны по хештегу #культурнаявесна, в официальных группах музеев, а также в разделе "Культурная весна" в каталоге видео.

"Ночь музеев" - международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы. Россия присоединилась к акции в апреле 2002 года, в 2015 году она получила федеральный статус и стала проводиться при поддержке Минкультуры.