Более 100 учреждений культуры отремонтируют и переоборудуют на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены провести капитальный ремонт 70 учреждений культуры и переоборудовать 40 домов культуры в ближайшие пять лет. Об этом сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного отчета о социально-экономическом и общественно-политическом положении края.

"С помощью федерального центра мы планируем в ближайшие пять лет построить большой культурный центр в Ставрополе, пять сельских домов культуры, капитально отремонтировать 70 объектов культуры и переоборудовать 40 сельских домов культуры", - сказал он.

По данным краевого министерства культуры, общее число государственных и муниципальных учреждений культуры в крае составляет порядка 1,4 тысячи. В период с 2014 по 2018 годы в регионе были капитально отремонтированы 70 зданий учреждений культуры, построены три сельских дома культуры и многофункциональный культурный центр.

"Через три года у нас в крае не должно остаться ни одного недействующего или аварийного дома культуры. Ставлю такую задачу перед правительством края", - сказал Владимиров.