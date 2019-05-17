Песков: говорить о неэффективности властей Екатеринбурга в ситуации с храмом неверно

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Тот факт, что опрос о строительстве храма в Екатеринбурге будет проведен лишь после предложения президента РФ Владимира Путина, не говорит о некомпетентности или неэффективности местных властей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями города до заявления президента, - отметил он. - Президент более четко сформулировал, а региональные власти прислушались к мнению главы государства". "Говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно", - добавил Песков.