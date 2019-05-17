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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Песков: говорить о неэффективности властей Екатеринбурга в ситуации с храмом неверно

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин не вмешивался в этот процесс, а только ответил на вопрос журналиста на медиафоруме ОНФ в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Тот факт, что опрос о строительстве храма в Екатеринбурге будет проведен лишь после предложения президента РФ Владимира Путина, не говорит о некомпетентности или неэффективности местных властей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями города до заявления президента, - отметил он. - Президент более четко сформулировал, а региональные власти прислушались к мнению главы государства". "Говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно", - добавил Песков.

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По его словам, президент не вмешивался в этот процесс, он лишь ответил на вопрос журналиста на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи. Представитель Кремля также подчеркнул, что форму, в которой будет изучено мнение местных жителей - опрос или референдум, - должны определить местные власти, это не прерогатива Кремля.

В Екатеринбурге с 13 мая прошли несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма в городском сквере. В четверг Путин на заседании медиафорума ОНФ предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма. "Все имеют право на собственное мнение, и, если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть", - подчеркнул Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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