Депутаты Петербурга предложили ввести уголовное наказание для родителей, прячущих детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили привлекать к уголовной ответственности родителей, скрывающих местонахождение детей. Инициативу о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ единогласно поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, сообщили в аппарате депутата, одного из авторов документа Дениса Четырбока.

"Согласно тексту законопроекта, за злостное неисполнение решения суда об определении места жительства ребенка нарушителю может грозить уголовная ответственность - обязательные работы на срок до 480 часов, либо исполнительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет", - говорится в сообщении аппарата.

Отмечается, что проект закона был разработан по личному поручению председателя заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова. Поводом к нему послужил получивший в городе широкий резонанс случай с матерью двоих несовершеннолетних мальчиков, которая уже долгое время ограничена в доступе к своим детям из-за действий отца. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, согласно которому дети должны жить с матерью, отец их так и не вернул.

"По информации Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев 2018 года по исполнительным документам о передаче ребенка в розыске находились 56 детей, половину из них нашли. Следовательно, в 50% случаев решение суда об определении места жительства ребенка и о передаче ребенка от одного родителя к другому оказывается неисполненным", - приводятся в сообщении слова Четырбока.

В аппарате добавили, что Федеральная служба судебных приставов поддержала инициативу об установлении уголовной ответственности.