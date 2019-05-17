Константинов: межнациональные отношения в Крыму более не балансируют на грани конфликта

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Важным итогом нахождения Республики Крым в составе РФ стало укрепление межнационального единства крымского общества, тогда как в украинский период ситуация балансировала на грани конфликта, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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"Не менее важным итогом последних лет стало укрепление межнационального единства крымского общества. Ситуация, которая в украинские времена годами балансировала на грани межнационального конфликта, в корне изменилась. Нас теперь никто не сталкивает лбами", - сказал он на заседании президиума парламента региона, посвященном 75-й годовщине депортации народов из Крыма.

По его словам, российское государство крайне заинтересовано в сохранении и укреплении межнационального мира в Крыму и делает для этого все от него зависящее. В частности, для репатриантов строятся школы, детсады, дороги, газопроводы.

Он также отметил, что представители всех народов Крыма активно участвуют в политической жизни. К примеру, для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" документы подали представители всех национальностей, проживающих в республике. "Заявления на участие в предварительном голосовании подали все национальности Крыма, то есть все национальности хотят активно участвовать в политической жизни, в выборах представительных органов власти", - подчеркнул он.

Члены президиума, а также присутствовавшие на заседании представители всех национально-культурных автономий региона почтили минутой молчания память жертв депортации.

О депортации народов

С 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова было депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению.