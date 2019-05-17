{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врачи не нашли следов побоев на теле девочки, оставленной в московской поликлинике

В департамент труда и соцзащиты населения города Москвы отметили, что ребенок идет на контакт и адекватно реагирует на происходящее

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Девочка, оставленная одна в поликлинике в центре Москвы, спокойно идет на контакт с людьми, ухожена, на теле ребенка нет следов побоев. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Ранее сообщалось, что полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы. Полиция выясняет личность женщины и обстоятельства произошедшего. Как сообщила ТАСС официальный представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова, ведомство начало проверку по информации СМИ о брошенной девочке.

"Сегодня утром сотрудники соцзащиты вместе с психологом посетили девочку в больнице. Ребенку примерно три года, она ухожена, в чистой одежде, с аккуратно заплетенными волосами. На теле нет синяков и ссадин. Увидев незнакомых людей, беспокойства не проявляет, идет на контакт, адекватно реагирует на происходящее", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что девочка находится в детском медицинском учреждении, с ней работает психолог.

"Пока девочка находится в больнице, ежедневно ее будут посещать специалисты соцзащиты, девочка будет обеспечена всем необходимым. Правоохранительными органами выясняются обстоятельства случившегося", - добавили в департаменте.

Теги
Россия
На Дороге Жизни под Петербургом отреставрируют церковь начала XIX века
Она находится в деревне Верола Кировского района Ленобласти
Читать полностью