Врачи не нашли следов побоев на теле девочки, оставленной в московской поликлинике

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Девочка, оставленная одна в поликлинике в центре Москвы, спокойно идет на контакт с людьми, ухожена, на теле ребенка нет следов побоев. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Ранее сообщалось, что полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы. Полиция выясняет личность женщины и обстоятельства произошедшего. Как сообщила ТАСС официальный представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова, ведомство начало проверку по информации СМИ о брошенной девочке.

"Сегодня утром сотрудники соцзащиты вместе с психологом посетили девочку в больнице. Ребенку примерно три года, она ухожена, в чистой одежде, с аккуратно заплетенными волосами. На теле нет синяков и ссадин. Увидев незнакомых людей, беспокойства не проявляет, идет на контакт, адекватно реагирует на происходящее", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что девочка находится в детском медицинском учреждении, с ней работает психолог.

"Пока девочка находится в больнице, ежедневно ее будут посещать специалисты соцзащиты, девочка будет обеспечена всем необходимым. Правоохранительными органами выясняются обстоятельства случившегося", - добавили в департаменте.