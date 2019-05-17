Суд 23 мая рассмотрит апелляцию новгородца, оштрафованного за оскорбление власти

ТАСС, 17 мая. Новгородский областной суд 23 мая рассмотрит апелляцию жителя Новгородской области, который получил штраф в 30 тыс. рублей за оскорбление власти в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"23 мая суд рассмотрит апелляцию гражданина Картыжева на решение Чудовского районного суда о присуждении ему штрафа в размере 30 тыс. рублей по закону об оскорблении власти", - рассказала собеседница агентства.

Пользователь соцсети "ВКонтакте" из Новгородской области был приговорен к штрафу в размере 30 тыс. рублей за размещение на своей странице оскорбительных высказываний в адрес органов государственной власти. По данным региональных СМИ, новгородец стал первым россиянином, привлеченным к ответственности по новому закону, предусматривающему блокировку в Интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Закон вступил в силу в марте этого года. Согласно документу, будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". В случае нарушения закона впервые штраф может составить 30-100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.