Уроки "Проектории" с момента запуска набрали более 80 млн просмотров

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Всероссийские открытые уроки "Проектории" с начала своего запуска в 2018 году набрали более 80 млн просмотров, сообщила в пятницу пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Всего с начала запуска уроки "Проектории" набрали более 80 млн просмотров в социальных сетях. Через личные кабинеты на портале proektoria.online к урокам подключились более 25 тыс. образовательных организаций страны", - говорится в сообщении.

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Минпросвещения РФ, прошел 8 февраля 2018 года, собрав около 1 млн учащихся более чем из 18 тыс. школ России. Он был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Заключительный урок в 2018-2019 учебном году состоялся 16 мая, на нем школьникам рассказали о роли деревьев в жизни человека, города и страны.

С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин. Трансляции мероприятий форума набрали в социальных сетях более 11 млн просмотров.