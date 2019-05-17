На территории Каспийской флотилии в Махачкале открыли памятник Петру Первому

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев и командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук в пятницу открыли памятник Петру Первому на территории военного городка флотилии в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня на территории военного городка мы открываем памятник императору Петру Первому, великому императору. Не могу не отметить, насколько были прозорливыми планы императора. И то, что сегодня происходит, то, что сегодня флотилия здесь, тому подтверждение", - сказал Васильев на церемонии открытия мемориала.

Памятник представляет собой бронзовый бюст Петра Первого, который установлен на гранитном постаменте перед зданием штаба Каспийской флотилии в Махачкале. Авторами монумента являются заслуженный художник РФ, народный художник Дагестана Али Магомедов и его сыновья - скульптор Магомед, художник Шамиль и архитектор Тимур Магомедовы.

Пинчук отметил, что более 300 лет назад молодой российской флот под руководством Петра Первого одержал первую победу над противником, разбив отряд шведских кораблей в устье реки Нева. "Сегодня как никогда события трехсотлетней давности подтверждают сделанные выводы и реализованные задачи. И открыв сегодня этот памятник, мы отдаем должное делам Петра Великого, его заслугам, выражаем свое уважение и почтение к истории нашей страны", - сказал он.

Это второй памятник Петру Первому в Махачкале, который до 1921 года назывался Порт-Петровском, - в память о пребывании в этих местах Петра Первого в 1722 году во время Персидского похода. Первый памятник был установлен в 2006 году в центральной части города.