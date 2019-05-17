Умерла "сердитая кошка" Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка). Об этом хозяева животного сообщили в официальном аккаунте Grumpy Cat в Twitter.

"С горестью в сердце мы сообщаем о гибели нашей любимой "сердитой кошки", - написали Табата, Брайан и Кристал Бундесен в своем заявлении.