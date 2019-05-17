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Умерла "сердитая кошка" Grumpy Cat

Животному было семь лет
Описание
© Steve Jennings/Getty Images for Civic Entertainment Group

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка). Об этом хозяева животного сообщили в официальном аккаунте Grumpy Cat в Twitter.

"С горестью в сердце мы сообщаем о гибели нашей любимой "сердитой кошки", - написали Табата, Брайан и Кристал Бундесен в своем заявлении.

Отмечается, что у животного начались осложнения после болезни мочевых путей. Многие пользователи соцсетей выразили соболезнования хозяевам кошки.

Grumpy Cat стала известной в 2012 году, когда ее фотографии впервые разместили в сети. С тех пор она стала мемом, образ кошки активно использовался в сувенирной продукции. Число подписчиков Grumpy Cat в Instagram достигло 2,4 млн, а в Facebook - более 8 млн. Само животное неоднократно становилось героем ток-шоу и телепередач. На экраны также выходил телевизионный фильм "Худшее Рождество Сердитой кошки" с Соус Тардар в главной роли. Книга о ней вышла на 15 языках.

Grumpy Сat, по мнению ее хозяйки, появилась на свет с врожденным генетическим отклонением. Из-за этого у животного сформировался неправильный прикус, придающий ей сердитый или недовольный вид.

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