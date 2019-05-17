Птенцы впервые за 30 лет появились в семействе черных ворон, талисмана Тауэра

"Все произошло довольно неожиданно: всего за одну ночь пара Хугин и Мунин построила огромное гнездо, и почти сразу же самка стала усаживаться в нем", - рассказал смотритель. Затем, 23 апреля, когда в Великобритании отмечают Дня святого Георгия - покровителя Англии, Скайф заметил, что птицы несут в гнездо еду. "Не хотел их беспокоить, и только на нынешней неделе смог подойти к ним поближе и убедиться, что у них четыре здоровых птенца", - добавил стражник.

ТАСС, 17 мая. Прибавление впервые за 30 лет появилось в семействе черных ворон в крепости Тауэр, защищающих, согласно легенде, не только этот символ Великобритании, но и все Соединенное Королевство. Об этом сообщил представитель церемониальной йоменской стражи Тауэра, смотритель воронов Крис Скайф, информирует в пятницу газета Daily Mail .

Сейчас родители кормят птенцов каждые два часа. Самец Хугин приносит в гнездо самке Мунин перепелов, мышей и крыс, поставляемых смотрителем. С момента появления на свет птенцы выросли с 7,6 до 30 см в высоту.

Появление новых воронов воспринимается как огромная удача. Согласно поверью, если в Тауэре не останется воронов, или же они покинут его, то падет не только сама крепость, но и вся Великобритания. Единственный раз в истории вороны оставили Тауэр в 1946 году, после окончания Второй мировой войны, в очень сложное для Британии время.

Под охраной монарха с 1662 года

Появились эти птицы в крепости в количестве не менее шести в 1662 году по указанию английского короля Карла II (1630-1685) и по сей день находятся под охраной монаршего указа. Им подрезают крылья, чтобы они не улетали. Однако однажды, в 1981 году, ворон по кличке Грог сумел все же выбраться из Тауэра и был замечен в одном из районов Лондона Уэст-энде.

Хугин и Мунин, которым по 13 лет, появились в крепости в конце прошлого года в соответствии с проводимой с 1987 года программой поддержания численности черных воронов. Они присоединились там к семи другим воронам - Харису, Грипу, Джюбили ("Юбилейный"), Роки, Эрин, Поппи и Мерлине. Один из птенцов будет назван Джорджем или Джорджиной в честь Дня святого Георгия, когда он родился. Другие будут переданы специалистам-заводчикам. В ежедневное меню упитанных крылатых стражников британской монархии входит также сырое мясо и яйца.

Замок, одно из старейших сооружений Англии, был заложен около 950 лет назад Вильгельмом I Завоевателем и служил на протяжении своей долгой истории крепостью, резиденцией королей, тюрьмой и дворцом, превратившись ныне в одно из самых известных и очень хорошо сохранившихся исторических зданий в мире.