Птенцы впервые за 30 лет появились в семействе черных ворон, талисмана Тауэра

ТАСС, 17 мая. Прибавление впервые за 30 лет появилось в семействе черных ворон в крепости Тауэр, защищающих, согласно легенде, не только этот символ Великобритании, но и все Соединенное Королевство. Об этом сообщил представитель церемониальной йоменской стражи Тауэра, смотритель воронов Крис Скайф, информирует в пятницу газета Daily Mail.
"Все произошло довольно неожиданно: всего за одну ночь пара Хугин и Мунин построила огромное гнездо, и почти сразу же самка стала усаживаться в нем", - рассказал смотритель. Затем, 23 апреля, когда в Великобритании отмечают Дня святого Георгия - покровителя Англии, Скайф заметил, что птицы несут в гнездо еду. "Не хотел их беспокоить, и только на нынешней неделе смог подойти к ним поближе и убедиться, что у них четыре здоровых птенца", - добавил стражник.
Say hello to our new baby ravens at the Tower of London These four little chicks are the first to be born here in 30 years. Legend tells us that should the ravens ever leave, the Tower will fall. Now, our future is secured and Chris Skaife @ravenmaster1 is one happy Dad! pic.twitter.com/BirBqM1Oiw— The Tower of London (@TowerOfLondon) 17 May 2019
Сейчас родители кормят птенцов каждые два часа. Самец Хугин приносит в гнездо самке Мунин перепелов, мышей и крыс, поставляемых смотрителем. С момента появления на свет птенцы выросли с 7,6 до 30 см в высоту.
Появление новых воронов воспринимается как огромная удача. Согласно поверью, если в Тауэре не останется воронов, или же они покинут его, то падет не только сама крепость, но и вся Великобритания. Единственный раз в истории вороны оставили Тауэр в 1946 году, после окончания Второй мировой войны, в очень сложное для Британии время.
Под охраной монарха с 1662 года
Появились эти птицы в крепости в количестве не менее шести в 1662 году по указанию английского короля Карла II (1630-1685) и по сей день находятся под охраной монаршего указа. Им подрезают крылья, чтобы они не улетали. Однако однажды, в 1981 году, ворон по кличке Грог сумел все же выбраться из Тауэра и был замечен в одном из районов Лондона Уэст-энде.
Хугин и Мунин, которым по 13 лет, появились в крепости в конце прошлого года в соответствии с проводимой с 1987 года программой поддержания численности черных воронов. Они присоединились там к семи другим воронам - Харису, Грипу, Джюбили ("Юбилейный"), Роки, Эрин, Поппи и Мерлине. Один из птенцов будет назван Джорджем или Джорджиной в честь Дня святого Георгия, когда он родился. Другие будут переданы специалистам-заводчикам. В ежедневное меню упитанных крылатых стражников британской монархии входит также сырое мясо и яйца.
Замок, одно из старейших сооружений Англии, был заложен около 950 лет назад Вильгельмом I Завоевателем и служил на протяжении своей долгой истории крепостью, резиденцией королей, тюрьмой и дворцом, превратившись ныне в одно из самых известных и очень хорошо сохранившихся исторических зданий в мире.