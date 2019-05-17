Прокуратура проводит проверку законности размещения центра "Патриот" в парке Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура Бурятии проводит проверку законности размещения военно-патриотического центра "Патриот" в парке "Юбилейный" в Октябрьском районе Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре республики.

"Прокуратурой Октябрьского района сегодня начата проверка законности размещения центра "Патриот" в парке "Юбилейный" в Улан-Удэ. Будет дана оценка, насколько соответствует закону обустройство там военно-патриотического центра", - сообщил представитель прокуратуры.

По данным пресс-службы мэрии Улан-Удэ, с инициативой "разместить в парке военную технику, организовать партизанскую деревню" в администрацию города обратились военные. Накануне в парке "Юбилейный" состоялось выездное совещание с участием и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова, представителей 36-й общевойсковой армии. "Предложение было решено рассмотреть и поддержать. В ходе осмотра места определили подходящее место - в правой части парка со стороны улицы Тобольской", - пояснили в мэрии.

В пресс-службе администрации Улан-Удэ также сообщили, что для установки военной техники в парк будут завезены бетонные блоки - на них будет установлена военная техника. "Возможно, подобные патриотические центры появятся и в других парках города", - добавили в мэрии Улан-Удэ.

В спальном районе Улан-Удэ начался монтаж конструкций - части будущего военно-патриотического центра "Патриот". В соцсетях после этого появились ролики, на которых местные жители высказываются против появления этого объекта в парке, рядом с жилыми домами.