Программу высокотехнологичного здравоохранения разработают на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработают региональную программу высокотехнологичного здравоохранения. Соответствующее поручение дал глава региона Владимир Владимиров во время ежегодного отчета, сообщает в пятницу его пресс-служба.

"Губернатор поручил краевому правительству разработать региональную программу по созданию высокотехнологичной системы здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о цифровизации системы здравоохранения края и организации информационного взаимодействия медицинских учреждений.

В рамках программы также планируется создание Всероссийского научно-медицинского центра компетенций в сфере реабилитации и геронтологии.

"Третий пункт программы - строительство лечебных центров по профильным направлениям курортно-оздоровительного комплекса Кавказских Минеральных Вод. В рамках документа также продолжится развитие материально-технической базы детских поликлиник и перевод их на новые стандарты бережливой поликлиники", - говорится в сообщении.