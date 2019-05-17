ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму от имени организации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит проверку данных об организации ложных опросов жителей Екатеринбурга по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади от имени организации. Об этом сообщил в пятницу гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на презентации выставки "Россия удивляет: 30 лет изменений общественного мнения" в Уральском федеральном университете.

"Позавчера в Facebook появилось сообщение о том, что ВЦИОМ в Екатеринбурге проводит опрос об отношении жителей к строительству храма. И в этом посте были приведены варианты ответов на один из вопросов: "Хочу храм в этом месте", "Хочу храм в этом месте, но по другому проекту" и "Затрудняюсь ответить". Я тут же проверил нашу анкету, по которой мы на самом деле проводим опрос в Екатеринбурге и, конечно, ничего подобного там нет, это фейк-ньюс в чистом виде. Взяв за основу факт проведения опроса, но вопросы, которые мы задаем, там не фигурируют, вместо них там фальсификация", - сказал он.

Федоров добавил, что проводится проверка. "Мы настолько интенсивно контролируем работу наших интервьюеров, что таких случаев практически нет. С каждым таким случаем мы жестко разбираемся", - уточнил он.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Позднее ВЦИОМ сообщил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос в Екатеринбурге, а 17 мая глава центра приехал в город.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 30 участников акций.