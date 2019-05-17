Первый международный форум крымских татар планируют провести осенью в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Первый форум представителей диаспор крымских татар из разных стран планируется провести в Москве в 2019 году, сообщил журналистам в пятницу зампредседателя комитета по делам национальностей Госдумы РФ Руслан Бальбек.

"Формат форума до конца еще не определен, обсуждается вопрос с крымско-татарскими диаспорами, это Турция, Румыния, Болгария и Польша. Провести этот форум [планируется] в столице нашего государства Москве <…> Это будет площадка для обмена мнениями, консолидации крымско-татарского народа ", - сказал Бальбек.

По его словам, главная цель форума состоит в том, чтобы крымские татары из Крыма могли донести правду о жизни на полуострове после воссоединения с Россией.

"Это будет возможность услышать друг друга, как живут крымские татары за пределами своей исторической родины, и поделиться тем опытом, который мы приобрели за пять лет в России <…> Это будет не политический форум, а мероприятие гуманитарного характера", - сказал он.

Зампредседателя Совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что форум планируется провести осенью. По его словам, мероприятие поможет крымским татарам из разных стран обсуждать вопросы изучения родного языка, развития культуры и СМИ, участия в выборах в местах компактного проживания крымских татар.

О референдуме

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, власти Украины не признали его результатов.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 260,1 тыс. крымских татар.